Павелски не сыграет в пятом матче серии с «Колорадо»

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски не примет участия в пятом матче серии полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (2-2). Об этом сообщил главный тренер «акул» Питер Дебур.



«Джо чувствует себя гораздо лучше. Он начал регулярно кататься, но в пятом матче не сыграет», — приводит слова Дебура в своём «твиттере» инсайдер Пьер Лебрюн.



Американский форвард получил травму в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4-3) и пропустил четыре игры серии с «лавинами». Пятая игра состоится 5 мая.



В финале Западной конференции победитель пары «Сан-Хосе» — «Колорадо» встретится с победителем противостояния «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» (счёт в серии — 2-3).

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