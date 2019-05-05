Два чешских форварда признаны главными звёздами дня в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Официальный сайт лиги назвал трёх лучших хоккеистов дня, российские игроки не попали в тройку.

Главной звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, оформивший дубль в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3, 3-2). Чешский форвард забросил победную шайбу на 59-й минуте встречи.

Второй звездой признан ещё один чех — форвард «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл, — забросивший две шайбы в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1, 3-2).

Замкнул тройку лучших нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Коламбусом» и ставший самым результативным игроком дня.