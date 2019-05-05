Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с Чехией

Голкипер Андрей Василевский займёт место в воротах сборной России в предстоящем матче Евротура с командой Чехии, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 5 мая, начало — в 19:00 мск.

В первом матче на турнире подопечные Ильи Воробьёва проиграли шведам со счётом 4:6, а ворота команды защищал Василевский, которого признали лучшим игроком встречи в составе сборной России. Во втором матче российская сборная проиграла Финляндии (1:3), а лучшим игроком встречи в составе национальной команды был признан голкипер Александр Георгиев.

В первом матче игрового дня встретятся сборные Швеции и Финляндии. Команды проведут заключительные матчи перед стартующим 10 мая в Словакии чемпионатом мира.