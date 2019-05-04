Что не так со сборной России? Отвечают игроки и главный тренер

Календарь чемпионата мира — 2019
Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в Словакии. Россияне проиграли во втором матче на заключительном этапе Евротура. На сей раз наша команда, получившая в своё распоряжение хоккеистов «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным, не справилась с финнами (1:3). После игры итог встречи подвёл главный тренер Илья Воробьёв, а также нападающие Илья Ковальчук и Артём Анисимов.
«Не тяжело ли мне в четвёртом звене? Сегодня оно было первым»
Капитан сборной России Илья Ковальчук заявил, что его команде нельзя так много удаляться.
— Вы разочарованы?
— Да, конечно, мы разочарованы, но это часть подготовки к чемпионату мира. У нас много недавно приехавших ребят, нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Сборная Финляндии здорово боролась, работала на льду с серьёзной отдачей. Они были лучше нас.
— В чём была основная проблема?
— Всё решила игра спецбригад. Соперник забил три гола в большинстве, а мы не смогли сыграть дисциплинированно.
— Удаления подвели и со шведами, сегодня было то же самое...
— Надо делать выводы, сейчас будем разговаривать. Мы не имеем право получать такие удаления.
— Не было ощущения, что пока никто не понимает, что делать?
— Конечно. Мы только первый раз все вместе собрались, одна тренировка была. Те ребята, которые только что приехали, они ещё просыпаются в три утра, идёт акклиматизация. Хорошо, что все сыграли сегодня. Поняли, что площадка чуть больше и нужно больше двигаться.
— Нюансы правил сказались на количестве удалений?
— Да нет, нужно сдерживать эмоции. Здесь судьи не смотрят на то, какая у тебя фамилия, а будут удалять за всё.
— У вас были персональные болельщики. Видели их на трибунах?
— Если честно, нет. Слава богу, что такие ещё есть.
— Какие варианты большинства предполагаются?
— Есть разные. Сегодня забили, хотя формально у соперника уже вышел пятый игрок. Нам нужен праворукий игрок сверху, поэтому будем смотреть. Надо бросать больше. Пытаемся завести в пустые ворота, а когда соперник вязкий, нужно играть намного проще.
— Вам не тяжело в четвёртом звене?
— Мы же сегодня начинали матч, вы разве не видели? Поэтому мы сегодня были первым звеном.
«К чемпионату мира сборная России подойдёт совсем в другой форме»
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв признался, что качество игры его не устроило.
— Качество игры вас устроило?
— Не устроило, будем работать дальше. Сейчас мы немного физикой занялись, думаю, что с каждым днём мы должны становиться лучше и подойти к чемпионату мира совсем в другой форме.
— Много удалений, как и в матче со шведами.
— Да, надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ. Эту тему надо исключить.
— В чём здесь сложность основная? К чему игроки не привыкли?
— Думаю, там более чистый хоккей.
Ковальчук: У нас много недавно приехавших ребят, нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Сборная Финляндии здорово боролась, работала на льду с серьёзной отдачей
— Кучеров несколько раз подряд удалился, причём всё справедливо. В чём причина?
— Мы верим в команду, не переходим на персоналии сейчас. Кучеров готовится к чемпионату мира, идёт тренировочный процесс, обучающий, и всё вместе взятое.
— Поменялось как-то ваше представление о сочетании звеньев? Что-то будете ещё придумывать?
— Возможно. Во втором и третьем периоде мы немного поменяли сочетания, мы ищем оптимальные варианты, будем думать.
— Что-то будете менять в большинстве?
— Если оно не наладится, то, конечно, будем думать.
— Вы вчера сказали, что ждёте игроков из НХЛ. Это защитник, нападающий?
— Я такого не говорил. Я сказал, что мы хотим определиться с составом перед началом чемпионата, и, возможно, кого-то одного ещё подключить.
— Дадите завтра шанс тем шестерым ребятам, которые сегодня не попали в состав?
— Мы сейчас будем думать. Надо посмотреть видео, проанализировать игру и сделать правильные выводы.
— Завтра дадите сыграть Сорокину или Василевский будет наигрываться к чемпионату мира?
— Опять же, сейчас будем думать с тренерским штабом, принимать решение.
«Поражения от Швеции и Финляндии не выбьют Россию из колеи»
Нападающий сборной России Артём Анисимов призвал партнёров больше бросать по воротам.
— Какие ощущения от игры, что не получалось?
— Надо больше лезть на ворота, реализовывать свои моменты. И в обороне чуть построже.
— По ходу матча в сборной меняли центральных нападающих. Это как-то повлияло на игру?
— Я не знаю. Спросите у тренера, почему. Меня выпустили в одной тройке, я начал играть. Потом в другой.
— Вам было комфортно?
— Мне со всеми комфортно.
— Почему не шло большинство?
— Надо больше бросать, растянуть меньшинство. Они будут открываться, будут проходить передачи.
— В меньшинстве залетело прилично…
— Надо компактнее сыграть, не допускать бросков.
— Эти два матча не выбьют сборную из колеи?
— Нет, не выбьют. Всё хорошо.
— Сложно адаптироваться к европейским правилам?
— Правила немножко отличаются. Но мы привыкнем и всё будет хорошо.
— К большой площадке тяжело перестроиться?
— Есть немного нюансов игры. Но всё в процессе.
— Удаления связаны с дисциплиной?
— Я не видел моментов удалений, ничего не могу сказать.