Что не так со сборной России? Отвечают игроки и главный тренер

Календарь чемпионата мира — 2019



Сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в Словакии. Россияне проиграли во втором матче на заключительном этапе Евротура. На сей раз наша команда, получившая в своё распоряжение хоккеистов «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным, не справилась с финнами (1:3). После игры итог встречи подвёл главный тренер Илья Воробьёв, а также нападающие Илья Ковальчук и Артём Анисимов.

Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.

«Не тяжело ли мне в четвёртом звене? Сегодня оно было первым»

Капитан сборной России Илья Ковальчук заявил, что его команде нельзя так много удаляться.

— Вы разочарованы?

— Да, конечно, мы разочарованы, но это часть подготовки к чемпионату мира. У нас много недавно приехавших ребят, нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Сборная Финляндии здорово боролась, работала на льду с серьёзной отдачей. Они были лучше нас.



— В чём была основная проблема?

— Всё решила игра спецбригад. Соперник забил три гола в большинстве, а мы не смогли сыграть дисциплинированно.



— Удаления подвели и со шведами, сегодня было то же самое...

— Надо делать выводы, сейчас будем разговаривать. Мы не имеем право получать такие удаления.

Финны реализовали три большинства, два — после удалений Кучерова

— Не было ощущения, что пока никто не понимает, что делать?

— Конечно. Мы только первый раз все вместе собрались, одна тренировка была. Те ребята, которые только что приехали, они ещё просыпаются в три утра, идёт акклиматизация. Хорошо, что все сыграли сегодня. Поняли, что площадка чуть больше и нужно больше двигаться.



— Нюансы правил сказались на количестве удалений?

— Да нет, нужно сдерживать эмоции. Здесь судьи не смотрят на то, какая у тебя фамилия, а будут удалять за всё.



— У вас были персональные болельщики. Видели их на трибунах?

— Если честно, нет. Слава богу, что такие ещё есть.



— Какие варианты большинства предполагаются?

— Есть разные. Сегодня забили, хотя формально у соперника уже вышел пятый игрок. Нам нужен праворукий игрок сверху, поэтому будем смотреть. Надо бросать больше. Пытаемся завести в пустые ворота, а когда соперник вязкий, нужно играть намного проще.



— Вам не тяжело в четвёртом звене?

— Мы же сегодня начинали матч, вы разве не видели? Поэтому мы сегодня были первым звеном.

Россия уступила Финляндии на Евротуре, забил только Овечкин. Как это было Первая проверка боевого состава россиян перед чемпионатом мира оказалась крайне неудачной.

«К чемпионату мира сборная России подойдёт совсем в другой форме»

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв признался, что качество игры его не устроило.



— Качество игры вас устроило?

— Не устроило, будем работать дальше. Сейчас мы немного физикой занялись, думаю, что с каждым днём мы должны становиться лучше и подойти к чемпионату мира совсем в другой форме.



— Много удалений, как и в матче со шведами.

— Да, надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ. Эту тему надо исключить.

— В чём здесь сложность основная? К чему игроки не привыкли?

— Думаю, там более чистый хоккей.

Ковальчук: У нас много недавно приехавших ребят, нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Сборная Финляндии здорово боролась, работала на льду с серьёзной отдачей

— Кучеров несколько раз подряд удалился, причём всё справедливо. В чём причина?

— Мы верим в команду, не переходим на персоналии сейчас. Кучеров готовится к чемпионату мира, идёт тренировочный процесс, обучающий, и всё вместе взятое.



— Поменялось как-то ваше представление о сочетании звеньев? Что-то будете ещё придумывать?

— Возможно. Во втором и третьем периоде мы немного поменяли сочетания, мы ищем оптимальные варианты, будем думать.



— Что-то будете менять в большинстве?

— Если оно не наладится, то, конечно, будем думать.



— Вы вчера сказали, что ждёте игроков из НХЛ. Это защитник, нападающий?

— Я такого не говорил. Я сказал, что мы хотим определиться с составом перед началом чемпионата, и, возможно, кого-то одного ещё подключить.



— Дадите завтра шанс тем шестерым ребятам, которые сегодня не попали в состав?

— Мы сейчас будем думать. Надо посмотреть видео, проанализировать игру и сделать правильные выводы.



— Завтра дадите сыграть Сорокину или Василевский будет наигрываться к чемпионату мира?

— Опять же, сейчас будем думать с тренерским штабом, принимать решение.

«Поражения от Швеции и Финляндии не выбьют Россию из колеи»

Нападающий сборной России Артём Анисимов призвал партнёров больше бросать по воротам.



— Какие ощущения от игры, что не получалось?

— Надо больше лезть на ворота, реализовывать свои моменты. И в обороне чуть построже.



— По ходу матча в сборной меняли центральных нападающих. Это как-то повлияло на игру?

— Я не знаю. Спросите у тренера, почему. Меня выпустили в одной тройке, я начал играть. Потом в другой.

Россия — Финляндия: Анисимов заменил Малкина в тройке с Кучеровым и Гусевым

— Вам было комфортно?

— Мне со всеми комфортно.

— Почему не шло большинство?

— Надо больше бросать, растянуть меньшинство. Они будут открываться, будут проходить передачи.



— В меньшинстве залетело прилично…

— Надо компактнее сыграть, не допускать бросков.



— Эти два матча не выбьют сборную из колеи?

— Нет, не выбьют. Всё хорошо.



— Сложно адаптироваться к европейским правилам?

— Правила немножко отличаются. Но мы привыкнем и всё будет хорошо.



— К большой площадке тяжело перестроиться?

— Есть немного нюансов игры. Но всё в процессе.



— Удаления связаны с дисциплиной?

— Я не видел моментов удалений, ничего не могу сказать.