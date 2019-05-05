Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Игра состоится сегодня, 5 мая, начало — в 19:00 мск.

Состав звеньев сборной России на тренировке:



вратари Василевский, Сорокин.

«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко– Малкин – Кучеров.

«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов.

«Красные»: Хафизуллин – Елесин, Гусев– Анисимов – Дадонов.

«Зелёные»: Блажиевский— Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.

В первом матче на турнире подопечные Ильи Воробьёва проиграли шведам со счётом 4:6, а ворота команды защищал Андрей Василевский, которого признали лучшим игроком встречи в составе сборной России. Во втором матче российская сборная проиграла Финляндии (1:3), а лучшим игроком встречи в составе национальной команды был признан голкипер Александр Георгиев.