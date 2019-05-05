Давыдов — о составе сборной России: этот тренерский штаб хочет всем нравиться

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов после двух поражений сборной России на Евротуре поделился мнением о проблемах с комплектованием состава.

«Сборная находится на переломном этапе. С одной стороны потерян тот костяк из игроков КХЛ, который делал результат на предыдущих этапах Евротура. С другой — звёзды из НХЛ еще не вписались в команду, действуют ниже своего уровня. Как итог — лоскутный хоккей и закономерные поражения.

В своё время Константин Иванович Бесков любил повторять: «Когда в команде есть хорошие игроки, но нет результата, во всём виноваты тренеры». На мой взгляд, этот тренерский штаб хочет всем нравиться. Принимает самые очевидные решения: собирает команду по звездному принципу, составляет звучные связки, ориентируется на громкие имена. Думаю, это ошибка. Её следствие — звёзды есть, команды нет.

В нашей прессе весь сезон нахваливали Никиту Кучерова, но на больших площадках он просто потерялся. Намного выше потенциал у Евгения Малкина. Сто процентов ещё покатит и Александр Овечкин. Вообще работа наших тренеров не в том, чтобы наших звезд натренировать, а в том, чтобы правильно расставить — по связкам, тройкам и пятёркам. И показать, что все решает конкуренция, а не имя. Именно в этом тренерское искусство", — цитирует Воробьёва Russia-Hockey.