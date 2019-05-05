Форвард Брэндон Дефацио вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Куньлунем»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Брэндон Дефацио вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Куньлунь Ред Стар».



30-летний хоккеист уже выступал за китайский клуб в сезоне-2017/18. Канадский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 10 шайб и отдав пять голевых передач. Кроме того, Дефацио заработал показатель полезности «-2» и 84 минуты штрафа, проводя на льду более 16 минут в среднем за матч.



Сезон-2018/19 североамериканский форвард провёл в составе финского клуба «Лукко». На его счету 40 (19+21) очков в 59 матчах регулярки. В плей-офф Дефацио забросил две шайбы в шести играх.



В прошедшем сезоне «Куньлунь» не сумел попасть в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата китайский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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