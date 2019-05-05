Ягр прилетел в Китай, он поможет местной сборной готовиться к Олимпиаде-2022

Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр прилетел в Китай, информирует в своём «твиттере» обозреватель Тейлор Хаас.



47-летний форвард будет помогать в подготовке сборной Китая к зимним Олимпийским играм, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Ягр является послом олимпийского хоккейного турнира.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Тейлор Хаас.



Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».