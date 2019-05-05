Кузнецов: раньше чехи позадиристее были, сейчас больше в хоккей играют

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился мнением о матче с Чехией (4:1), в котором ему удалось оформить дубль.



«Если честно, раньше чехи позадиристее были, сейчас уже больше в хоккей играют. Я больше чем уверен, что наших болельщиков тоже будет в Словакии много и атмосфера будет положительной.



Не всё получалось, но был довольно важный матч для нас, две первые игры на Евротуре получились неудачными, особенно с финнами. Ожидали многого, но не получилось. Сегодня больше половины игры мы делали то, что говорили тренеры, и это самое главное. Выполнили задачу», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).