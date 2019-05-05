Кузнецов: был бы лучшим бомбардиром, ещё бы в плей-офф НХЛ играл

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился мнением о матче с Чехией (4:1), в котором ему удалось оформить дубль.



«Лучший бомбардир этапа? Не обращал на это внимания. Какая разница? Был бы лучшим бомбардиром, ещё бы в плей-офф НХЛ играл.



Адаптация? Посмотрим сейчас. Конечно, уже спим побольше, но тяжеловато, и в плане питания. Но в сборную приезжаешь на эмоциональном подъёме, и когда спишь по 5-6 часов, вроде и незаметно. Хорошо, что удалось сыграть и победить. Для нас это была очень важная игра», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).