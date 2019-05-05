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И. Воробьёв: Гусева посадили в конце, поскольку хотели дать практику Барабанову

И. Воробьёв: Гусева посадили в конце, поскольку хотели дать практику Барабанову
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением об игре с командой Чехии (4:1).

«Мы искали сочетания, и я думаю, что неплохо было. Пришли к ним через задумки, которые и раньше были. Вчера ещё сидели и обсуждали.

Гусева посадили в конце игры, чтобы Саша Барабанов поиграл немножко. О чём это говорит? Это говорит о том, что мы хотели, чтобы Барабанов у нас играл. Будем думать ещё по окончательному составу. В принципе у нас есть идеи, есть задумки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).

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