И. Воробьёв: Гусева посадили в конце, поскольку хотели дать практику Барабанову

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением об игре с командой Чехии (4:1).



«Мы искали сочетания, и я думаю, что неплохо было. Пришли к ним через задумки, которые и раньше были. Вчера ещё сидели и обсуждали.



Гусева посадили в конце игры, чтобы Саша Барабанов поиграл немножко. О чём это говорит? Это говорит о том, что мы хотели, чтобы Барабанов у нас играл. Будем думать ещё по окончательному составу. В принципе у нас есть идеи, есть задумки», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).