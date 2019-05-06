Анттила: мастерство российских звёзд впечатляет, ЧМ получится крайне интересным

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира—2018.

«Мастерство российских звёзд впечатляет, даже с учетом того, что против нас они провели не лучшую свою игру. Эта команда ещё будет прибавлять, и она очень опасна. Но уверен, что и наша сборная подойдёт к турниру в оптимальном состоянии и сможет успешно противостоять конкурентам. В любом случае, чемпионат мира получится крайне интересным», — приводят слова Анттилы «Известия».

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019