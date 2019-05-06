«Ак Барс» может вернуть голкипера Андерса Нильссона

«Ак Барс» активно занимается поиском иностранного вратаря.



По информации «Спорт Бизнес Online», в шорт-лист клуба входят шведский вратарь Андерс Нильссон, финн Харри Сятери и голкипер из НХЛ, чей клуб сейчас ведёт борьбу за Кубок Стэнли. Один из этих вратарей должен будет составить конкуренцию Эмилю Гарипову в следующем сезоне.



Сезон-2018/19 Нильссон начал в «Ванкувере», а продолжил в «Оттаве». В общей сложности провёл 36 матчей. На счету 29-летнего шведа 14 побед с коэффициентом надёжности 2,97 и процентом отражённых бросков 90,8%.



В сезоне-2014/15 Нильссон играл за «Ак Барс» и дошёл с командой до финала Кубка Гагарина. Всего в КХЛ провёл 58 матчей, одержал 33 победы, отражал 93,5% бросков и пропускал 1,65 шайбы в среднем за игру.

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