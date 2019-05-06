Овечкин — пятый игрок, набравший 100 очков в составе сборной России

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг отметки в 100 очков в составе национальной сборной.



Турнирная таблица и календарь чемпионата мира — 2019



По итогам встречи с чехами (4:1) на четвёртом этапе Евротура на его счету стало 101(54+47) очко в 129 матчах. Овечкин — пятый игрок сборной России, достигший данной отметки. До него это удалось Данису Зарипову (105), Максиму Сушинскому (113), Сергею Мозякину (129) и Илье Ковальчуку (145).



На чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая, сборная России попала в одну группу со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией, Латвией и Италией. 10 мая подопечные Ильи Воробьёва сыграют с норвежцами. Заключительный матч группового раунда россияне проведут 21 мая со шведами.

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