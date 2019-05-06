Савилов — о Сидоренко в сборной Беларуси: нужно понять, что будет с «Динамо»

Председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов дал оценку выступлению сборной на чемпионате мира—2019 в первом дивизионе.

«Каждая игра таила в себе волнительные моменты в силу важности результата и большой ответственности всех участвующих. Нам не пришлось легко ни в одном матче, оттого весь чемпионат прошёл как на иголках. Матч с казахами волей случая стал просто отправной точкой для нас в дивизион сильнейших, но при условии трёх предыдущих побед и непрогнозируемой виктории литовцев над Южной Кореей в основное время за час до начала нашего противостояния. Подготовка же к матчам ведётся с учётом огромного количества нюансов, которые тренерам всегда виднее. Комплектование состава на конкретную игру — не исключение.

Что будет с Сидоренко? Сейчас не могу ответить. Нужно время обдумать. Нужно понять, что будет с минским «Динамо». 14 мая в Национальном олимпийском комитете по этому поводу состоится совещание. Будем плясать от этого, потому что позиционирование и система, по которым «Динамо» собирается существовать, очень сильно влияет и на молодёжную сборную, и на национальную. Вообще на весь наш хоккей», — цитирует Савилова официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.