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«Северсталь» заключила договор о сотрудничестве с «Молотом-Прикамье»

«Северсталь» заключила договор о сотрудничестве с «Молотом-Прикамье»
Хоккей / КХЛ

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Молот-Прикамье» подписали договор о спортивном сотрудничестве на сезон-2019/20, информирует официальный сайт череповецкого клуба.

«Мы хотели внести ряд изменений в наше сотрудничество с клубом Высшей хоккейной лиги и начали поиск партнёров. «Молот-Прикамье» нам хорошо известен. Мы общались с руководством клуба, а также с тренерским штабом команды, и нашли взаимопонимание.

Их стиль игры близок к тому, который проповедуется в «Северстали» и «Алмазе». К тому же достаточно легко решаются вопросы логистики между Череповцом и Пермью. Те ребята из нашей талантливой молодёжи, кто не попадёт на сборы с первой командой, но уже перерос МХЛ, будут иметь шанс проявить себя в составе «Молота-Прикамье», — прокомментировал заключение договора директор «Северстали» Михаил Хорошков.

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