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В сборной России осталось 12 представителей КХЛ. 11 из них играют в СКА или ЦСКА

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В сборной России осталось 12 представителей КХЛ. 11 из них играют в СКА или ЦСКА
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура. Расположение национальной команды покинули защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин, форвард «Авангарда» Илья Михеев и нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

Подготовку к стартующему 10 мая чемпионату мира 2019 года продолжают 12 игроков из Континентальной хоккейной лиги. Это вратарь Илья Сорокин, защитники Александр Елесин, Динар Хафизуллин, Артём Зуб, Никита Нестеров, Артём Блажиевский, а также форварды Александр Барабанов, Сергей Плотников, Иван Телегин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Из перечисленных игроков только защитник «Локомотива» Елесин представляет не «армейские» клубы. Остальные 11 хоккеистов представляют СКА (четыре человека) или ЦСКА (семь человек).

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Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.
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