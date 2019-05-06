В сборной России осталось 12 представителей КХЛ. 11 из них играют в СКА или ЦСКА

Хоккейная сборная России сообщила об изменениях в своём составе в преддверии старта заключительного этапа Евротура. Расположение национальной команды покинули защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин, форвард «Авангарда» Илья Михеев и нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

Подготовку к стартующему 10 мая чемпионату мира 2019 года продолжают 12 игроков из Континентальной хоккейной лиги. Это вратарь Илья Сорокин, защитники Александр Елесин, Динар Хафизуллин, Артём Зуб, Никита Нестеров, Артём Блажиевский, а также форварды Александр Барабанов, Сергей Плотников, Иван Телегин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

Из перечисленных игроков только защитник «Локомотива» Елесин представляет не «армейские» клубы. Остальные 11 хоккеистов представляют СКА (четыре человека) или ЦСКА (семь человек).

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