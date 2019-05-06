Московское «Динамо» подписало новый контракт с Вячеславом Кулёминым

Московское «Динамо» заключило односторонний однолетний контракт с форвардом Вячеславом Кулёминым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

28-летний форвард в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 41 встрече, сумев записать на свой счёт 7 (3+4) баллов при показателе полезности «-3» и 24 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке 13 минут и 31 секунду за матч. В плей-офф Кулёмин не принимал участия из-за тяжёлой травмы, полученной 21 января 2019 года в игре с «Северсталью».

В прошедшем плей-офф подопечные Владимира Крикунова сумели добраться до второго раунда. «Динамо» в первом раунде победило «Йокерит» со счётом 4-2, но потом проиграло в противостоянии с московским ЦСКА (1-4).