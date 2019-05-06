Радил: седьмая игра с «Вегасом» — лучший матч в истории НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Лукаш Радил рассказал о седьмой игре серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 ОТ). Подопечные Питера Дебура отыгрались со счётом 0:3 и выиграли решающий матч.

«Седьмой матч нашей серии с „Вегасом“ называют лучшим за историю НХЛ? Да, мне тоже так кажется. Это было незабываемо! Я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Именно такие матчи делают хоккей одним из лучших видов спорта — всё может перевернуться с ног на голову за пять минут, если ты продолжаешь в это верить. Это мощнейший момент. Но я чувствовал вместе с командой, что нам это по силам, ещё до того, как это случилось.

Думаю, что пятиминутное удаление изменило всё. Я знаю, что после игры арбитры признали ошибку, там не должен был быть пятиминутный штраф, а всего лишь двухминутный. Тем не менее мы забили четыре шайбы в большинстве, что непросто, особенно в НХЛ. Это был не самый простой эпизод для арбитров, им нужно было принять решение быстро. Я думаю, в тот момент это нарушение тянуло на пятиминутное удаление», — цитирует Радила официальный сайт «Спартака».