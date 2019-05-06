Видгоф: Бабенко придаст остроты атаке «Трактора», у него хорошая статистика

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал обмен с «Северсталью», в результате которого состав челябинцев пополнил нападающий Егор Бабенко.

«Егор Бабенко — очень скоростной нападающий, способный придать остроты атаке «Трактора». У этого перспективного игрока хорошая результативная статистика, он имеет опыт игры за океаном и в КХЛ. Егор добавит глубины составу команды», — цитирует Видгофа официальный сайт «Трактора».

21 ноября 2018 года Егор подписал пробный контракт с московским «Динамо», в рамках которого смог провести три официальных матча. За отведённый период игрок не набрал результативных баллов при показателе полезности "+1" и 0 минут штрафного времени. По итогам просмотра руководство и тренерский штаб московского «Динамо» приняли решение не подписывать полноценный контракт с нападающим. Конец сезона Бабенко провёл в «Северстали», где в 15 матчах забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.