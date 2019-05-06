«Авангард» попрощался с Евгением Медведевым

Хоккейный клуб «Авангард» попрощался с защитником Евгением Медведевым, информирует официальный «твиттер» команды. 36-летний Медведев был капитаном «Авангарда» и защищал цвета «ястребов» три сезона. На его счету 202 матча за «Авангард» и 93 (24+69) очка.

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В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Медведев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 30 (8+22) баллов при показателе полезности "+19" и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 21 минуты за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Медведев сыграл в 11 встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+2" и 11 минутах штрафа.