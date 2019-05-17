Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 17 мая

17 мая, в восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице сыграют сборные Франции и Словакии, Финляндии и Великобритании, а в Братиславе встретятся команды Австрии и Норвегии, Чехии и Италии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



17:15 (мск). Группа А. Франция — Словакия

17:15. Группа В. Австрия — Норвегия

21:15. Группа А. Финляндия — Великобритания

21:15. Группа В. Чехия — Италия

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.