Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 17 мая
17 мая, в восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице сыграют сборные Франции и Словакии, Финляндии и Великобритании, а в Братиславе встретятся команды Австрии и Норвегии, Чехии и Италии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
17:15 (мск). Группа А. Франция — Словакия
17:15. Группа В. Австрия — Норвегия
21:15. Группа А. Финляндия — Великобритания
21:15. Группа В. Чехия — Италия
На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.
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