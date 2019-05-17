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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 17 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 17 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

17 мая, в восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице сыграют сборные Франции и Словакии, Финляндии и Великобритании, а в Братиславе встретятся команды Австрии и Норвегии, Чехии и Италии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

17:15 (мск). Группа А. Франция — Словакия

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Франция
Словакия

17:15. Группа В. Австрия — Норвегия

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Австрия
Норвегия

21:15. Группа А. Финляндия — Великобритания

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Финляндия
Великобритания

21:15. Группа В. Чехия — Италия

ЧМ-2019
17 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
Италия

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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