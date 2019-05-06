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Михеев: буду стараться привезти Кубок Стэнли в родной для меня Омск

Михеев: буду стараться привезти Кубок Стэнли в родной для меня Омск
Хоккей / КХЛ

Нападающий Илья Михеев, перешедший из «Авангарда» в клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», выступил с обращением.

«Хотелось бы сказать большое спасибо семье и болельщикам. Тренерскому штабу и руководству клуба. Всем – и персоналу, и водителям, и детской школе. Тренеру Игорю Степановичу Дякиву. Без них у меня не получилось бы ничего. Я благодарен всем, кто вложил в меня душу, всё, что они знают и умеют. Просто спасибо! Буду стараться, работать, чтобы привезти Кубок Стэнли в Омск, ведь это для меня родной город, который мне многое дал.

Хотел бы поблагодарить отдельно и Боба Хартли вместе со всеми тренерами. В этом сезоне они меня многому научили, и эти знания я попытаюсь использовать там, за океаном.

Выбор передо мной стоял нелегкий по окончании сезона, но я считаю, что все сделал правильно. Главное для меня сейчас – это развитие. Я буду делать все для того, чтобы прогрессировать. Спасибо!», — цитирует Михеева официальный «твиттер» «Авангарда».

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