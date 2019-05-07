Гавриков вызван в сборную России на чемпионат мира

В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде одержал сухую победу над «Коламбус Блю Джекетс» (3:0) и вышел в третий раунд Кубка Стэнли. Для участия в чемпионате мира 2019 года освободился защитник «жакетов» Владислав Гавриков. Федерация хоккея России в официальном «твиттере» уже объявила о его вызове в национальную команду.

Перед отъездом за океан с Гавриковым была достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие на чемпионате мира в Словакии.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.