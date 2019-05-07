Крейчи: «Бостону» не нужны герои

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Крейчи прокомментировал победу в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0, 4-2).

«Конечно, сегодня была большая победа, мы завершили серию, но пока еще очень далеки от нашей цели.

Мои два очка? Я не думаю о себе. Я выхожу играть, чтобы помочь команде выиграть, несмотря ни на какие обстоятельства. И это то, что хочет делать каждый игрок нашей команды. Нам не нужны герои, мы просто хотим побеждать", — цитирует Крейчи официальный сайт НХЛ.

Счёт на экваторе матча открыл форвард гостей Крейчи. Маркус Юханссон в середине третьего периода увеличил преимущество «Бостона». На 51-й минуте первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэйкс. Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков.



