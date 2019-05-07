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Торторелла: Бобровский показал средний палец всем, кто сомневался в нём

Торторелла: Бобровский показал средний палец всем, кто сомневался в нём
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (0:3, 2-4).

«Есть ли чувство удовлетворения по итогам сезона? Я не хочу даже слышать об этом. О достижении, о том, что мы вышли во второй раунд. Я даже не хочу об этом слушать.

Сравнить чувства после сегодняшнего поражения и поражения в прошлом году? А я даже не помню прошлогоднее чувство.

Игра Бобровского? Он показал средний палец всем, кто сомневался, что Сергей может быть элитным вратарём в плей-офф», — сказал Торторелла.

Бобровский отразил 26 бросков из 29, пропустив не менее трёх шайб в третьем матче кряду. В двух предыдущих ему забивали по четыре раза. Кроме того, впервые в этом плей-офф Бобровский потерпел три поражения кряду. После трёх матчей серии «Коламбус» вёл со счётом 2-1.

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