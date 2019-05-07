Кекяляйнен — о будущем «Коламбуса»: тем, кто не хочет играть за нас, — удачи!

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен подвёл итоги сезона, в котором его команда установила клубный рекорд, дойдя до второго раунда плей-офф.

«В ближайшее время у нас будут беседы со всеми свободными агентами. После этого у всех будет лучшее понимание того, где мы находимся. Но речь никогда не шла о деньгах, хотя бывали разные предположения. Дело не в деньгах, а в том, хочет ли человек быть игроком «Коламбуса», какая бы продолжительность контракта ни была. В нашей команде будут только те хоккеисты, которые хотят быть здесь, хотят быть «мундирами» и гордятся тем, что находятся в «Коламбусе».

Как бы я повёл себя, если бы дедлайн повторился снова? Провернул все те же сделки через секунду! Сто процентов. Мы всем показали, что у нас есть шанс выиграть и победить любого соперника. С той командой, которая у нас была. Что дальше? Ребята, которые хотят быть здесь, останутся. Парням, которые не хотят быть здесь, — удачи!» — приводит слова Кекяляйнена Columbus Dispatch.

1 июля заканчиваются контракты у 14 хоккеистов «Блю Джекетс», среди которых россияне Сергей Бобровский и Артемий Панарин.