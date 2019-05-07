Стал известен капитан сборной Финляндии на чемпионат мира—2019

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с капитаном команды на чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует официальный «твиттер» национальной федерации хоккея.

Капитаном команды выбран форвард «Йокерита» Марко Анттила, его ассистентами стали защитник «Йокерита» Микко Лехтонен и нападающий «шутов» Вели-Матти Савинайнен. Лехтонен и Савинайнен пополнили состав клуба КХЛ в это межсезонье.

Полный состав сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Кевин Ланкинен («Рокфорд АйсХогз»), Вейни Вехвиляйнен («Кярпят»), Юсси Олкинуора («Пеликанс»);



Защитники: Микко Лехтонен, Оливер Каски («Пеликанс»), Хенри Йокихарью («Чикаго Блэкхоукс»), Петтери Линдбом («Лозанна»), Миика Койвисто («Динамо» Москва), Атте Охтамаа («Кярпят»), Яни Хаканпяя («Кярпят»), Никко Миккола («Сан-Антонио Ремпэйдж»);



Нападающие: Марко Анттила, Артту Иломяки («Лукко»), Вели-Мати Савинайнен, Нико Ойямяки («Таппара»), Юхани Тюрвайнен («ХИФК»), Каапо Какко («ТПС»), Тони Раяла («Биль»), Эту Луостаринен («КалПа»), Юэль Кивиранта («Спорт»), Сакари Маннинен («Йокерит»), Кристиан Куусела («Таппара»), Йере Саллинен («Эребро»), Харри Песонен («Тайгерс»), Юхо Ламмикко («Флорида Пантерз»).