Белевич: сразу был нацелен на КХЛ и в итоге остановился на «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Андрей Белевич прокомментировал переход в нижегородский клуб.

«Агент позвонил, сказал, что есть пару вариантов продолжения карьеры. Мы сразу были нацелены на КХЛ и в итоге остановились на Нижнем Новгороде. Хотел играть на высоком уровне, чтобы попасть в сборную Беларуси на следующий чемпионат мира.

Я разговаривал с Яном Голубовским, генеральным директором клуба. Мы проводили собеседование. Мне понравилась их система, подход и структура. Ян Валерьевич сказал, что у меня все шансы, чтобы играть в КХЛ, а не в ВХЛ. Всё будет зависеть от меня.

Если говорить в общем, то мне нравится система, которую Немировски прививает «Торпедо». Это в первую очередь повлияло на мой выбор. Нижегородцы стараются играть в атакующий хоккей", — цитирует Белевича официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.