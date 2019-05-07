КХЛ утвердила структуру чемпионата и состав дивизионов в сезоне-2019/20

Правление КХЛ на заочном заседании единогласно утвердило структуру проведения чемпионата, состав конференций и дивизионов в сезоне-2019/20, сообщается на официальном сайте лиги.

В регулярном чемпионате каждая команда проведёт по одной игре на своём поле и поле соперника со всеми остальными командами (48 матчей: 24 — на своём поле и 24 — на поле соперника). Дополнительно все команды проводят внутри своих конференций 14 матчей (7 — на своём поле и 7 — на поле соперника). Всего на первом этапе чемпионата каждая команда проведёт по 62 матча: 31 – на своём поле и 31 – на поле соперника.

Состав конференций и дивизионов не претерпит изменений и будет выглядеть следующим образом:

Дивизион Боброва:



«Динамо», г. Москва

«Динамо», г. Рига

«Йокерит», г. Хельсинки

«Северсталь», г. Череповец

СКА, г. Санкт-Петербург

«Спартак», г. Москва



Дивизион Тарасова:



«Витязь», Московская область

«Динамо», г. Минск

«Локомотив», г. Ярославль

«Слован», г. Братислава

ХК «Сочи», г. Сочи

ЦСКА, г. Москва



Дивизион Харламова:



«Автомобилист», г. Екатеринбург

«Ак Барс», г. Казань

«Металлург», г. Магнитогорск

«Нефтехимик», г. Нижнекамск

«Торпедо», г. Нижний Новгород

«Трактор», г. Челябинск



Дивизион Чернышёва:



«Авангард», Омская область

«Адмирал», г. Владивосток

«Амур», г. Хабаровск

«Барыс», г. Астана

«Куньлунь Ред Стар», г. Пекин

«Салават Юлаев», г. Уфа

«Сибирь», Новосибирская область.

Чернышенко: цель КХЛ в том, чтобы побеждал сильнейший и были равные условия