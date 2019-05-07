«Локомотив» подписал договор о сотрудничестве с «Бураном»

Ярославский «Локомотив» подписал договор о сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги «Буран», информирует официальный сайт воронежской команды.



«30 апреля у нас закончился договор с московским «Динамо», и наши пути разошлись. Как я уже говорил, для нашей команды пришло время перезагрузки. Мы благодарны «Динамо» за совместные два года, за их помощь и поддержку, но мы решили двигаться дальше.



В отличие от ситуации с «Динамо», теперь тренер будет работать в нашей организации, а не как у нас было последние два года. Мы сами ищем себе тренерский штаб, «Локомотив» помогает нам в этих поисках, и в конце концов его кандидатура должна устраивать обе стороны. То есть должна быть согласована с клубом-партнёром. Это самое главное и основное отличие. Также мы обговорили ещё один принципиальный момент – в новом сезоне у нас не будет такого потока игроков, как раньше. Если не ошибаюсь, за прошлый сезон через «Буран» прошло 27 игроков из «Динамо». Теперь мы рассчитываем получить пять-семь хоккеистов, которые будут с нами на постоянной основе, то есть весь сезон, плюс будем надеяться, что на какие-то отдельные матчи мы получим усиление в лице двух-трёх игроков из первой команды», — рассказал менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков.

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