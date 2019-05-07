«Ак Барс» выменял Дамира Мусина из «Нефтехимика»

«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен – в Казань вернулся защитник Дамир Мусин, нижнекамский клуб получил денежную компенсацию, информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. Напомним, 19 ноября 2018 года «Ак Барс» обменял Мусина в «Нефтехимик».



Мусин родился 5 октября 1994 года, воспитанник «Ак Барса». Выступал за команды «Ирбис», «Барс» и «Ак Барс» (все – Казань), ХК «Сочи», «Нефтехимик» (Нижнекамск). В сезоне-2017/18 Мусин сумел выиграть Кубок Гагарина в составе «Ак Барса». В прошлом сезоне защитник провёл в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 55 матчей, набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности "-1" и 10 минутах штрафного времени.



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