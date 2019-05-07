Кутюр: «Сан-Хосе» был слишком мягким, нам нужно было играть умно

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился впечатлениями от поражения в шестом матче серии плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ, 3-3 в серии).



«Мы снова теряли шайбы и слишком мягко действовали во многих областях,. У нас не получалось качественно выходить из своей зоны. Когда мы играем в форчек, то тут же находим себя в их зоне. Так что надо было просто умно играть с шайбой, не терять её, выигрывать единоборства и побольше играть в их зоне», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Хозяева открыли счёт на 25-й минуте усилиями Тайсона Джоста. Спустя 10 минут защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуар Власик восстановил равновесие. Ещё до перерыва команды вновь обменялись заброшенными шайбами. За «Колорадо» забил Джей Ти Комфер, а в составе «Шаркс» отличился Брент Бёрнс. В третьем периоде Комфер и Власик отличились ещё по разу. Канадский защитник отметился голом на исходе третьего периода. Шайба в ворота Филиппа Грубауэра залетела от конька Никиты Задорова. В дополнительное время автором решающего гола стал Габриэль Ландеског.