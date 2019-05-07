Экс-голкипер «Тампы» и «Аризоны» Линдбек перешёл в «Торпедо»

Шведский голкипер Андерс Линдбек перешёл в нижегородское «Торпедо», информирует официальный сайт команды. 31-летний вратарь подписал соглашение сроком на один сезон.



В 2008 году Андерс был задрафтован клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз», а спустя два года состоялся его дебют в основном составе этой команды. Следующим клубом новобранца «Торпедо» стала «Тампа-Бэй». В составе «молний» Андерс не раз становился первой звездой игрового дня и лучшим хоккеистом недели НХЛ.



Несмотря на то что до главного трофея лиги добраться не удалось, без трофеев в карьере Линдбек не остался. На его счету — бронзовая медаль чемпионата мира в составе сборной Швеции.



Всего в Национальной хоккейной лиге Линдбек провёл 116 матчей в составе «Нэшвилла», «Тампы», «Даллас Старз», «Баффало Сэйбрз» и «Аризоны Койотс».

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