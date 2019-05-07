Хоккеисты сборной России прошли курс обучения пилотов боевых истребителей, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Национальная команда посетила военный аэродром «Кубинка», где под руководством летчиков высшего пилотажа «Русские витязи» прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей.
Фото: Официальный сайт ФХР
На чемпионате мира 2019 года сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
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