Не та лига или не те клубы. Кого и почему отцепили от сборной России

Сборная России перед чемпионатом мира в Братиславе столкнулась с кадровой проблемой. Только не с дефицитом хоккеистов, а наоборот – с переизбытком. Никто не мог предположить, что к началу мирового форума в распоряжении тренерского штаба национальной команды окажутся почти все ведущие российские игроки из НХЛ, и остро встал вопрос – что делать с теми ребятами из КХЛ, которые весь сезон ездили на Евротуры и выступали за ближайший резерв в олимпийской сборной. Вопрос острый, но решился легко. Разумеется, предпочтение отдали игрокам НХЛ, особо не разбираясь, как именно провели сезон Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Артём Анисимов. Энхаэловец – это мощный бренд, на который с радостью купились в сборной России. Теперь Илья Воробьёв с помощниками ломает голову над тем, как в короткие сроки сколотить из множества звёзд сбалансированную команду, а мы вспоминаем, кого и как отцепляли из сборной за последний месяц.
НХЛ – гарант для сборной
Первый состав для подготовки национальной команды к турниру был опубликован 11 апреля. К тому моменту ещё продолжался и первый раунд Кубка Стэнли, ещё не начался финал Кубка Гагарина, но тренерский штаб сборной уже освободился от клубных обязательств и начал работу на другом поприще.
Первые вопросы по составу появились уже тогда. Например, многие болельщики с удивлением обнаружили в списке приглашённых провалившего заокеанский сезон Илью Ковальчука, не лучшим образом отыгравшего в «Чикаго» Артёма Анисимова и явно не тянущего на роль игрока сборной Владислава Наместникова из «Рейнджерс». То есть ещё месяц назад в сборной чётко избрали направление – приглашать всех, кто выступает за океаном, и без разницы, какой уровень конкретный игрок показал в прошедшем сезоне. Зато к тем, кто только собирается уезжать в НХЛ – отношение диаметрально противоположное. Подтвердит Николай Прохоркин, один из лучших игроков СКА в Кубке Гагарина, которого не только не пригласили в сборную, но даже выводили из состава питерского клуба по ходу плей-офф.
Но были и приятные моменты. По итогам хорошей игры в плей-офф в состав заслуженно попали хоккеисты «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв, Артём Сергеев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин. Впрочем, тут всё объяснялось просто – хоккеисты ЦСКА продолжали биться за кубок Гагарина и появление многочисленного уфимского десанта в национальной команде носило кратковременный характер.
Из того списка сразу отклеился Наместников (травма) и Проворов (неопределённость с новым клубным контрактом).
Бессмысленные матчи Еврочелленджа
16 апреля тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи Еврочелленджа. Вообще, на этот турнир обычно ездит олимпийская сборная, но в этот раз рассуждали по-другому. Тренерский штаб сборной свободен от клубной работы, так почему бы лишний раз не обкатать состав? Посыл понятный и логичный, но вот список тех ребят, которые провели матчи со сборными Швейцарии и Латвии.
На матчи в Ригу Ковальчук, а также Киселевич всё-таки подъехали, но посмотрите на остальной состав. Кто из этих ребят реально мог претендовать на попадание в Братиславу? Один вратарь, три защитника и три нападающих. Эти матчи позиционировались как смотр кандидатов, но всем было ясно, что как бы ни старались Ткачёв, Голышев, Красковский, Жафяров и другие игроки из этого состава, им ни за что не сыграть на ЧМ-2019, если на другой стороне Атлантики один за другим для сборной освобождались Малкин, Кучеров, Овечкин, Кузнецов.
К последнему матчу Еврочелленджа с Латвией было понятно, что в Братиславе у России будет совсем другая команда. Также было понятно, что у сборной отпала необходимость, например, в Ковальчуке и Анисимове, потому что ни с центрфорвардами, ни тем более с крайними форвардами проблем не будет. Тот же Илья в играх с латвийцами не показал ничего особенного, но у тренерского штаба сборной не хватило смелости отцепить олимпийского чемпиона от состава. Нет, я ничего не имею против Ковальчука, он отличный хоккеист. Но у него за плечами ужасный клубный сезон, а в КХЛ полно нападающих, которые весь год были под наблюдением тренерского штаба сборной, да и в своих командах выглядели лучше, чем Кови в «Лос-Анджелесе». Однако выбор был сделан в пользу былых заслуг и громкого имени. После Еврочелленджа наша национальная команда поблагодарила за работу вот этих ребят.
С одной стороны – логично. Бочарова, Черепанова, Злобина или Алексеева на чемпионате мира никто и не ждал. В сборную их приглашали для массовки. С другой – непонятно всё-таки, зачем нужно было выдёргивать ребят после сезона на ничего не значащие матчи сборной. Впрочем, тогда, 27 апреля, отрадно было видеть в списке готовящихся к чемпионату мира Павла Красковского, Илью Михеева, Александра Кадейкина, Анатолия Голышева, Артёма Сергеева. Сборная ещё не представляла собой фестиваль аббревиатур (НХЛ, СКА, ЦСКА), в ней были новые, свежие имена, что очень важно для будущего национальной команды.
Насмешка над Евротуром и КХЛ
Но 29 апреля стало известно, что Овечкин, Кузнецов и Орлов точно сыграют на чемпионате мира, и в этот же день тренерский штаб попрощался ещё с пятью хоккеистами.
Сергеев и Яковлев пострадали от переизбытка защитников, а для Красковского, Голышева и Ткачёва не нашлось места в атакующих звеньях сборных. Они все были оккупированы энхаэловцами, а играть в сдерживающей линии этим форвардам совсем не с руки.
К началу мая в сборной России сложилась та ситуация, о которой уже было сказано и написано немало. Тренерский штаб национальной команды получил в распоряжение почти всех своих звёзд, и вынужден был забросить все наработки по сборной, составленные по ходу сезона. Получилось, как у канадцев перед олимпийскими хоккейными турнирами прошлого: собрали за две недели до старта всех лучших и в бой. Вот только у сборной Канады не было затяжных сборов в Новогорске, а чемпионат НХЛ не прерывался на Евротуры, но это уже другая история.
На Чешских играх сборной России не только нужно было определиться с оптимальными сочетаниями звеньев, но и выяснить, кто окажется лишним. После заключительной игры с чехами Илья Воробьёв говорил, что шансы у всех равны, но было ясно, что круг кандидатов на выбывание очерчен предельно чётко. Мимо Братиславы должны были «прокатить» двоих нападающих из следующего списка: Михеев, Барабанов, Кадейкин, Андронов, Плотников, Телегин. С защитниками всё было не так однозначно, но неприкасаемые фамилии также просчитывались (Орлов, Зайцев, Сергачёв, Нестеров). И 6 мая решение было принято.
Виноваты в том, что не «армейцы»
С Ильёй Любушкиным всё понятно. Защитник «Аризоны» не провёл ни одного матча на Чешских играх, а значит, не убедил тренерский штаб ещё по ходу матчей Еврочелленджа. Отказ от Любушкина вполне логичен – в сборной России сейчас полно защитников-универсалов, и держать в обойме чистого домоседа совсем не практично. Тем более, что в похожем стиле действует Артём Блажиевский, игру которого тренерский штаб наблюдал весь сезон. При этом далеко не факт, что игрок ЦСКА всё-таки поедет в Братиславу. Кстати, в случае с Любушкиным (как и ранее с Яковлевым) не сработало заокеанское лобби. Но это объяснимо: оба хоккеиста провели в НХЛ лишь один сезон, да и то неполноценный.
Отказ от Михеева и Кадейкина вроде бы не слишком логичный, но с другой стороны – читаемый заранее. Тренерский штаб сборной России решил не рисковать и остался с проверенным триумвиратом чекеров Плотников – Андронов – Телегин. Эти ребята давно в сборной, выигрывали Олимпиаду и чемпионаты мира, да и вообще их принято считать главными темповыми заводилами в национальной команде. Не зря ведь эти парни постоянно выходят на первую смену в каждом периоде. Эти форварды ЦСКА и СКА выполняют огромный объём черновой работы, хороши в единоборствах, отлично закрывают меньшинство – всё это в сборной прекрасно знали, а поводов разочароваться в себе Плотников, Андронов и Телегин не предоставили.
При этом я не сомневаюсь, что Михеев с Кадейкиным во всех этих аспектах выглядели бы ничуть не хуже. Кроме того, Илья с Александром более универсальные игроки, которые хороши не только в сдерживании и форчеке, но и в созидании. Михеев – лучший бомбардир «Авангарда» в регулярке, а Кадейкин неоднократно показывал (в том числе и в играх за сборную), что в его арсенале есть отличная техника и чувство паса. Уверен, всё это понимает и Илья Воробьёв, но он не в том положении, чтобы рисковать. Ему необходима победа на турнире в Братиславе, и он берёт в столицу Словакии только проверенные кадры. В этой сборной, где собрали главных заокеанских звёзд, где на тренера будет оказано колоссальное психологическое давление, увы, нет места для экспериментов.
Кроме того, не будем забывать о наших российских реалиях. За отцеп «армейцев» с Воробьёва бы спросили в десять раз больше, чем за отказ от Михеева или Кадейкина. Именно поэтому они не поедут в Братиславу даже резервными форвардами, ведь в обойме национальной команды есть ещё питерец Барабанов.
Кто ещё на выход?
Каким же всё-таки будет окончательный состав сборной России на чемпионат мира? Сейчас ситуация следующая. Подготовку к чемпионату мира продолжают 14 нападающих, столько, скорее всего, и будет в окончательной заявке на чемпионат мира. Легко можно назвать 12 неприкасаемых фамилий. Это Овечкин, Кузнецов, Капризов, Гусев, Малкин, Кучеров, Григоренко, Анисимов, Дадонов, Ковальчук, Андронов, Плотников. В резервистах сейчас ходят Барабанов и Телегин, но непонятно, ждут ли ещё в сборной вылета Владимира Тарасенко или Александра Радулова из Кубка Стэнли. Места для них в сборной уже нет, но ведь и Илья Ковальчук у нас выходит в четвёртом звене. Обычная логика здесь не работает, так что всё возможно.
С защитниками расклад такой. Точно едут в Братиславу Орлов, Сергачёв, Нестеров и Зайцев. После вылета «Коламбуса» в сборную приглашён Владислав Гавриков, и его место в составе тоже не вызывает сомнений. Кроме того, приезд Гаврикова наверняка даст зелёный свет и для Богдана Киселевича – все мы помним, как здорово выглядела эта пара защитников на двух последних первенствах планеты. Таким образом, из четырёх оставшихся претендентов (Хафизуллин, Зуб, Блажиевский и Елесин) тренерскому штабу нужно будет выбрать двоих. Если судить по Чешским играм, то фавориты – Хафизуллин и Елесин, но возможно всё.
Объявление состава сборной на чемпионат мира состоится завтра, совсем скоро мы всё узнаем.