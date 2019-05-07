Не та лига или не те клубы. Кого и почему отцепили от сборной России

Сборная России перед чемпионатом мира в Братиславе столкнулась с кадровой проблемой. Только не с дефицитом хоккеистов, а наоборот – с переизбытком. Никто не мог предположить, что к началу мирового форума в распоряжении тренерского штаба национальной команды окажутся почти все ведущие российские игроки из НХЛ, и остро встал вопрос – что делать с теми ребятами из КХЛ, которые весь сезон ездили на Евротуры и выступали за ближайший резерв в олимпийской сборной. Вопрос острый, но решился легко. Разумеется, предпочтение отдали игрокам НХЛ, особо не разбираясь, как именно провели сезон Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Артём Анисимов. Энхаэловец – это мощный бренд, на который с радостью купились в сборной России. Теперь Илья Воробьёв с помощниками ломает голову над тем, как в короткие сроки сколотить из множества звёзд сбалансированную команду, а мы вспоминаем, кого и как отцепляли из сборной за последний месяц.

Слишком много крайних. Какие вопросы открыл Евротур для сборной Их слишком много, а центров слишком мало. И почти некому обороняться.

НХЛ – гарант для сборной

Первый состав для подготовки национальной команды к турниру был опубликован 11 апреля. К тому моменту ещё продолжался и первый раунд Кубка Стэнли, ещё не начался финал Кубка Гагарина, но тренерский штаб сборной уже освободился от клубных обязательств и начал работу на другом поприще.

Состав сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира — 2019

Первые вопросы по составу появились уже тогда. Например, многие болельщики с удивлением обнаружили в списке приглашённых провалившего заокеанский сезон Илью Ковальчука, не лучшим образом отыгравшего в «Чикаго» Артёма Анисимова и явно не тянущего на роль игрока сборной Владислава Наместникова из «Рейнджерс». То есть ещё месяц назад в сборной чётко избрали направление – приглашать всех, кто выступает за океаном, и без разницы, какой уровень конкретный игрок показал в прошедшем сезоне. Зато к тем, кто только собирается уезжать в НХЛ – отношение диаметрально противоположное. Подтвердит Николай Прохоркин, один из лучших игроков СКА в Кубке Гагарина, которого не только не пригласили в сборную, но даже выводили из состава питерского клуба по ходу плей-офф.

Но были и приятные моменты. По итогам хорошей игры в плей-офф в состав заслуженно попали хоккеисты «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв, Артём Сергеев, Александр Бурмистров, Александр Кадейкин. Впрочем, тут всё объяснялось просто – хоккеисты ЦСКА продолжали биться за кубок Гагарина и появление многочисленного уфимского десанта в национальной команде носило кратковременный характер.



Из того списка сразу отклеился Наместников (травма) и Проворов (неопределённость с новым клубным контрактом).

Бессмысленные матчи Еврочелленджа

16 апреля тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи Еврочелленджа. Вообще, на этот турнир обычно ездит олимпийская сборная, но в этот раз рассуждали по-другому. Тренерский штаб сборной свободен от клубной работы, так почему бы лишний раз не обкатать состав? Посыл понятный и логичный, но вот список тех ребят, которые провели матчи со сборными Швейцарии и Латвии.

Стал известен состав сборной России на Еврочеллендж, Ковальчука нет

На матчи в Ригу Ковальчук, а также Киселевич всё-таки подъехали, но посмотрите на остальной состав. Кто из этих ребят реально мог претендовать на попадание в Братиславу? Один вратарь, три защитника и три нападающих. Эти матчи позиционировались как смотр кандидатов, но всем было ясно, что как бы ни старались Ткачёв, Голышев, Красковский, Жафяров и другие игроки из этого состава, им ни за что не сыграть на ЧМ-2019, если на другой стороне Атлантики один за другим для сборной освобождались Малкин, Кучеров, Овечкин, Кузнецов.

Россия собирает на ЧМ команду мечты из игроков НХЛ. Есть проблема Новичков, похоже, не будет. При таком комплектовании игрокам из КХЛ нужно при первой же возможности уезжать за океан.

К последнему матчу Еврочелленджа с Латвией было понятно, что в Братиславе у России будет совсем другая команда. Также было понятно, что у сборной отпала необходимость, например, в Ковальчуке и Анисимове, потому что ни с центрфорвардами, ни тем более с крайними форвардами проблем не будет. Тот же Илья в играх с латвийцами не показал ничего особенного, но у тренерского штаба сборной не хватило смелости отцепить олимпийского чемпиона от состава. Нет, я ничего не имею против Ковальчука, он отличный хоккеист. Но у него за плечами ужасный клубный сезон, а в КХЛ полно нападающих, которые весь год были под наблюдением тренерского штаба сборной, да и в своих командах выглядели лучше, чем Кови в «Лос-Анджелесе». Однако выбор был сделан в пользу былых заслуг и громкого имени. После Еврочелленджа наша национальная команда поблагодарила за работу вот этих ребят.

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С одной стороны – логично. Бочарова, Черепанова, Злобина или Алексеева на чемпионате мира никто и не ждал. В сборную их приглашали для массовки. С другой – непонятно всё-таки, зачем нужно было выдёргивать ребят после сезона на ничего не значащие матчи сборной. Впрочем, тогда, 27 апреля, отрадно было видеть в списке готовящихся к чемпионату мира Павла Красковского, Илью Михеева, Александра Кадейкина, Анатолия Голышева, Артёма Сергеева. Сборная ещё не представляла собой фестиваль аббревиатур (НХЛ, СКА, ЦСКА), в ней были новые, свежие имена, что очень важно для будущего национальной команды.

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Насмешка над Евротуром и КХЛ

Но 29 апреля стало известно, что Овечкин, Кузнецов и Орлов точно сыграют на чемпионате мира, и в этот же день тренерский штаб попрощался ещё с пятью хоккеистами.

Пять игроков покинули расположение сборной России по хоккею

Сергеев и Яковлев пострадали от переизбытка защитников, а для Красковского, Голышева и Ткачёва не нашлось места в атакующих звеньях сборных. Они все были оккупированы энхаэловцами, а играть в сдерживающей линии этим форвардам совсем не с руки.

Фото: РИА Новости

К началу мая в сборной России сложилась та ситуация, о которой уже было сказано и написано немало. Тренерский штаб национальной команды получил в распоряжение почти всех своих звёзд, и вынужден был забросить все наработки по сборной, составленные по ходу сезона. Получилось, как у канадцев перед олимпийскими хоккейными турнирами прошлого: собрали за две недели до старта всех лучших и в бой. Вот только у сборной Канады не было затяжных сборов в Новогорске, а чемпионат НХЛ не прерывался на Евротуры, но это уже другая история.

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На Чешских играх сборной России не только нужно было определиться с оптимальными сочетаниями звеньев, но и выяснить, кто окажется лишним. После заключительной игры с чехами Илья Воробьёв говорил, что шансы у всех равны, но было ясно, что круг кандидатов на выбывание очерчен предельно чётко. Мимо Братиславы должны были «прокатить» двоих нападающих из следующего списка: Михеев, Барабанов, Кадейкин, Андронов, Плотников, Телегин. С защитниками всё было не так однозначно, но неприкасаемые фамилии также просчитывались (Орлов, Зайцев, Сергачёв, Нестеров). И 6 мая решение было принято.

Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули расположение сборной России по хоккею

Виноваты в том, что не «армейцы»

С Ильёй Любушкиным всё понятно. Защитник «Аризоны» не провёл ни одного матча на Чешских играх, а значит, не убедил тренерский штаб ещё по ходу матчей Еврочелленджа. Отказ от Любушкина вполне логичен – в сборной России сейчас полно защитников-универсалов, и держать в обойме чистого домоседа совсем не практично. Тем более, что в похожем стиле действует Артём Блажиевский, игру которого тренерский штаб наблюдал весь сезон. При этом далеко не факт, что игрок ЦСКА всё-таки поедет в Братиславу. Кстати, в случае с Любушкиным (как и ранее с Яковлевым) не сработало заокеанское лобби. Но это объяснимо: оба хоккеиста провели в НХЛ лишь один сезон, да и то неполноценный.

Кого прокатят мимо ЧМ? Спорные позиции в составе сборной России С вратарями всё понятно, по защитникам большие вопросы, а в нападении на два оставшихся места в заявке есть четыре игрока.

Отказ от Михеева и Кадейкина вроде бы не слишком логичный, но с другой стороны – читаемый заранее. Тренерский штаб сборной России решил не рисковать и остался с проверенным триумвиратом чекеров Плотников – Андронов – Телегин. Эти ребята давно в сборной, выигрывали Олимпиаду и чемпионаты мира, да и вообще их принято считать главными темповыми заводилами в национальной команде. Не зря ведь эти парни постоянно выходят на первую смену в каждом периоде. Эти форварды ЦСКА и СКА выполняют огромный объём черновой работы, хороши в единоборствах, отлично закрывают меньшинство – всё это в сборной прекрасно знали, а поводов разочароваться в себе Плотников, Андронов и Телегин не предоставили.

Фото: РИА Новости

При этом я не сомневаюсь, что Михеев с Кадейкиным во всех этих аспектах выглядели бы ничуть не хуже. Кроме того, Илья с Александром более универсальные игроки, которые хороши не только в сдерживании и форчеке, но и в созидании. Михеев – лучший бомбардир «Авангарда» в регулярке, а Кадейкин неоднократно показывал (в том числе и в играх за сборную), что в его арсенале есть отличная техника и чувство паса. Уверен, всё это понимает и Илья Воробьёв, но он не в том положении, чтобы рисковать. Ему необходима победа на турнире в Братиславе, и он берёт в столицу Словакии только проверенные кадры. В этой сборной, где собрали главных заокеанских звёзд, где на тренера будет оказано колоссальное психологическое давление, увы, нет места для экспериментов.

Кроме того, не будем забывать о наших российских реалиях. За отцеп «армейцев» с Воробьёва бы спросили в десять раз больше, чем за отказ от Михеева или Кадейкина. Именно поэтому они не поедут в Братиславу даже резервными форвардами, ведь в обойме национальной команды есть ещё питерец Барабанов.

Кто ещё на выход?

Каким же всё-таки будет окончательный состав сборной России на чемпионат мира? Сейчас ситуация следующая. Подготовку к чемпионату мира продолжают 14 нападающих, столько, скорее всего, и будет в окончательной заявке на чемпионат мира. Легко можно назвать 12 неприкасаемых фамилий. Это Овечкин, Кузнецов, Капризов, Гусев, Малкин, Кучеров, Григоренко, Анисимов, Дадонов, Ковальчук, Андронов, Плотников. В резервистах сейчас ходят Барабанов и Телегин, но непонятно, ждут ли ещё в сборной вылета Владимира Тарасенко или Александра Радулова из Кубка Стэнли. Места для них в сборной уже нет, но ведь и Илья Ковальчук у нас выходит в четвёртом звене. Обычная логика здесь не работает, так что всё возможно.



С защитниками расклад такой. Точно едут в Братиславу Орлов, Сергачёв, Нестеров и Зайцев. После вылета «Коламбуса» в сборную приглашён Владислав Гавриков, и его место в составе тоже не вызывает сомнений. Кроме того, приезд Гаврикова наверняка даст зелёный свет и для Богдана Киселевича – все мы помним, как здорово выглядела эта пара защитников на двух последних первенствах планеты. Таким образом, из четырёх оставшихся претендентов (Хафизуллин, Зуб, Блажиевский и Елесин) тренерскому штабу нужно будет выбрать двоих. Если судить по Чешским играм, то фавориты – Хафизуллин и Елесин, но возможно всё.



Объявление состава сборной на чемпионат мира состоится завтра, совсем скоро мы всё узнаем.