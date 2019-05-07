Майк Бэбкок продолжит работать в «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал будущее главного тренера команды Майка Бэбкока. Канадский клуб завершил борьбу за Кубок Стэнли уже в первом раунде, проиграв в семи матчах «Бостон Брюинз».



«Мы целиком рассчитываем на Майка, а Майк — на нас. Мы провели несколько продуктивных встреч, в том числе я несколько раз беседовал с Майком. Сезон закончился, и мы твёрдо верим в то, что Майк — тот человек, который поведёт «Торонто» к победам», — приводит слова функционера TSN.



Бэбкок проиграл пять последних серий в плей-офф. В последний раз ему удавалось пройти первый раунд плей-офф с «Детройт Ред Уингз» в 2013 году. После этого он дважды уступал на этой стадии с «красными крыльями» и трижды – с «Лифс».



Напомним, что Бэбкок возглавил «Торонто» в 2015 году, подписав восьмилетний контракт с годовой зарплатой $ 6,25 млн – наибольшей среди тренеров лиги.

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