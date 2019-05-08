«Сент-Луис» в овертайме седьмого матча вырвал победу в серии с «Далласом»

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4-3. «Старз» завершили выступление в Кубке Стэнли.

Главным героем встречи стал форвард «Блюз» Патрик Марун, который забросил победную шайбу во втором овертайме. Двумя результативными передачами отметился Роберт Томас. Форварды гостей Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв очков не набрали.

Видео гола Маруна можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голкипер гостей Бен Бишоп отразил 52 броска из 54. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 27 минут 57 секунд и не отметился результативными действиями.