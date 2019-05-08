Бишоп — 5-й вратарь с 1956 года, отразивший не менее 50 бросков в 7-й игре серии

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4-3. «Старз» завершили выступление в Кубке Стэнли.



Голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп отразил 52 броска, но это не помогло его команде пробиться в финал Западной конференции. Бишоп стал пятым вратарем с 1956 года, кому удалось отразить не менее 50 бросков в седьмой игре серии плей-офф НХЛ. За этот отрезок наивысший результат на счету Келли Храдли, отразившего 73 броска в 1987 году.



«Музыканты» вышли в финал Западной конференции НХЛ во второй раз с сезона-2015/16. В 2016 году «Сент-Луис» достиг этой стадии под руководством Кена Хичкока — тогда в финале конференции «блюзмены» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2-4.