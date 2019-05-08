Бишоп отразил 52 броска, но «Даллас» вылетел. Радулов снова без Кубка Стэнли

Седьмой матч серии плей-офф — это, как известно, вещь в себе, которая является совершенно особенным хоккейным действом. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли седьмых матчей и овертаймов в них мы увидели уже предостаточно, однако серия «Сент-Луиса» и «Далласа» подарила нам ещё один интересный спектакль, развязка которого получилась затяжной.



После шестой встречи, в которой победили «музыканты», болельщиков обеих команд интересовало состояние здоровья голкипера «Старз» Бена Бишопа, которому защитник соперника Колтон Парэйко мощным щелчком угодил в ключицу. Выяснилось, что наставник техасцев Джим Монтгомери не лукавил, говоря, что у Бишопа всё хорошо: серьёзной травмы голкиперу удалось избежать, и именно Бен занял место в воротах «звёзд» с первых минут седьмого матча. «Не стоит беспокоиться. Со мной всё нормально. Это было не страшно, но больно. Такое случается, ведь у этого парня второй по силе бросок в лиге», — говорил Бишоп с улыбкой, прохаживаясь по подтрибунному помещению перед матчем.

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«Бен — наш лучший игрок, который очень важен для нас. Именно благодаря ему мы вышли во второй раунд. Он большой, габаритый, он «глотает» все отскоки и рикошеты. Именно такой парень нам и нужен для седьмого матча серии», — добавил форвард техасцев Эндрю Кольяно и оказался прав, однако усилий одного стража ворот для победы оказалось недостаточно.

Вряд ли кто-то ожидал от этой встречи града голов — слишком велико было напряжение и цена ошибки. Обе команды предпочли максимально аккуратную игру и выжидающую тактику, в которой вполне преуспели, а вся голевая активность свелась к двухминутному отрезку в конце первого периода. «Музыканты» открыли счёт, когда защитник Винс Данн нанёс шальной бросок от синей линии, а боровшиеся перед воротами Бишопа Тайлер Сегин и Пэт Марун ввели голкипера в заблуждение.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

На это «Даллас» ответил голом Матса Цуккарелло, подкараулив отскок на чужом пятачке, и после этого игра перешла в классическое кубковое русло с огромным количеством вязкой борьбы.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Впрочем, не стоит недооценивать хозяев, которые стремились воспользоваться преимуществом своего льда и не доводить дело до овертайма. «Звёзд» удержал на плаву Бишоп, включивший режим супергероя, и нейтрализовавший все попытки «Сент-Луиса» решить всё поскорее. За второй и третий период его визави Джордан Биннингтон отразил суммарно только 4 броска, в то время как вратарь «Старз» отбил за этот промежуток 31 выстрел. В первом овертайме картина не изменилась, а к старту второй дополнительной двадцатиминутки статистика бросков была следующей. «Сент-Луис» нанёс 52 выстрела, из которых Бишоп нейтрализовал 51, а общих попыток бросить «музыканты» смогли организовать аж 99. «Даллас» ограничился 26 бросками в створ и 48 попытками, что наглядно иллюстрировало роль голкипера в игре «Старз».

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И всё же «зелёным» не удалось устоять перед натиском цепкой команды Крейга Беруби. На шестой минуте второго овертайма всё тот же Пэт Марун воспользовался полной беспомощностью обороны «Далласа», пробрался на пятачок и добил шайбу буквально с линии ворот.



«Это то, что требовалось «Сент-Луису». Справедливость восторжествовала», — так прокомментировал победу «Блюз» телевизионный эксперт, а в прошлом знаменитый бомбардир «музыкантов» Берни Федерко.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сент-Луиса».

Примечательно, что всего за минуту до этого победа могла достаться «Далласу», но «музыкантов» выручил Биннингтон, остановивший шайбу прямо на «ленточке».

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Тенденция, согласно которой нынешний плей-офф смело можно назвать безумным, сохранилась. Два из четырёх финалистов конференций в конце декабря находились максимально далеко от подобных мыслей: «Сент-Луис» шёл на последнем месте в Центральном дивизионе, а «Каролина» — на третьем месте с конца в дивизионе Столичном.



«Успех «Блюз» после того, как они были на самом дне, можно сравнить с сенсационным «Вегасом» в прошлом сезоне. Седьмые матчи заставляют по-новому взглянуть об истинном паритете в НХЛ. Это интересно», — отметил обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

В финале Запада «Сент-Луис» сыграет с победителем пары «Сан-Хосе» — «Колорадо», седьмой матч в которой будет сыгран в ночь с 8 на 9 мая.