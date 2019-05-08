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Гуськов: Радулову всегда есть место в сборной, его не позвали по другим причинам

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гуськов: Радулову всегда есть место в сборной, его не позвали по другим причинам
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Тяжёлый и сложный вопрос – нужно ли было приглашать Радулова. На него может ответить только тренерский штаб сборной. У нас предостаточно звёзд в расположении национальной команды, и многие уже окунулись в атмосферу сборной, провели несколько матчей. Отсутствие вызова для Радулова ни в коем случае не связано с его профессиональными качествами, так что не стоит говорить, что Александр слабее кого-то в этом составе. Здесь другие причины. Нашлось бы для него место? Для такого игрока оно всегда найдётся. Повторюсь, здесь другие причины, которые может озвучить только тренерский штаб.

27 человек в заявке? Если есть возможность привезти сейчас в Братиславу людей с запасом, то почему бы ей не воспользоваться? Есть время на раздумья, можно ещё раз взглянуть на всех кандидатов. Я считаю, что многие сборные так делают, это нормальный рабочий процесс. Защитников сейчас перебор, но восемь человек в любом случае надо оставлять. Если говорить о тех, кто в итоге покинет сборную, то, считаю, Артём Блажиевский – главный претендент. А дальше уж как тренерский штаб решит», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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