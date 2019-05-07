Рейтинг вратарей ЧМ-2019. У шведов есть Лундквист, а у России — Василевский

Через несколько дней стартует чемпионат мира по хоккею-2019 в Словакии. Команды проводят последние приготовления к турниру, а мы поближе знакомимся с составами всех сборных. Начинаем с рейтинга вратарских бригад.

Календарь чемпионата мира по хоккею-2019

16. Великобритания

Вратари: Бен Баунс, Томас Мёрди, Джексон Уистл

Основной парой вратарей сборной Великобритании станет дуэт из «Кардиффа» (Баунс – Мёрди), принёсший этой валлийской команде победу в минувшем плей-офф Британской элитной хоккейной лиги. Первый номер – Бен Баунс, рекордсмен английского сезона по победам среди вратарей и сухим матчам. Именно он весьма успешно защищал британские ворота на двух последних чемпионатах мира, которые ознаменовались для сборной Великобритании скоростным подъёмом из группы В первого дивизиона в элиту.

Мёрди – ровесник Баунса, но в «Кардиффе» он прочно сидит за спиной Бена (три матча за весь сезон), а во взрослой сборной ему вообще предстоит дебют. Третий голкипер – Джексон Уистл из «Шеффилда», впервые сыгравший за национальную команду лишь в прошлом году. У Уистла есть одно важное отличие от Баунса и Мёрди – юношеские годы Джексон провёл за океаном в WHL. Там он четыре года назад в качестве основного вратаря стал чемпионом с «Келоуна Рокетс», но на этом список его достижений в североамериканском хоккее заканчивается.

15. Австрия

Вратари: Лукас Херцог, Давид Киккерт, Бернхард Штаркбаум

Вратарская бригада австрийской сборной представлена тремя голкиперами, которые не являются основными в своих командах. Херцог и Киккерт в принципе ещё не удостаивались такой чести в своей карьере, а вот в случае со Штаркбаумом возраст берёт своё. Бернхарду 33 года, и для него это будет уже десятый чемпионат мира в карьере (включая, конечно, турниры в первом дивизионе). Штаркбаум в своё время небезуспешно защищал цвета шведских «МОДО» и «Брюнаса», прошедший сезон начинал в «Клотене», но по ходу чемпионата перебрался на скамейку запасных родной «Вены». Год назад в Копенгагене именно Штаркбаум отразил все 34 броска сборной Беларуси в «матче жизни» для австрийской команды, по итогам которого подопечные Бадера неожиданно задержались в элитном дивизионе.

Давид Киккерт, даром, что бэкап в своём «Линце», тоже довольно опытный по меркам сборной Австрии вратарь – в национальную команду едет уже в четвёртый раз. Ну а Лукасу Херцогу, похоже, уготована роль третьего голкипера. Такова судьба многих дебютантов чемпионата мира.

Фото: РИА Новости

14. Италия

Вратари: Андреа Бернард, Джанлука Валлини, Марко де Филиппо

14 место в рейтинге для сборной Италии обусловлено фигурой Андреа Бернарда, который едет на свой восьмой чемпионат мира. Да, сейчас Бернард – третий голкипер немецкого «Адлера», но Андреа знал времена и получше. Десять лет назад он становился чемпионом Италии с «Больцано», а затем переехал в чемпионат Финляндии, где на протяжении трёх сезонов был основным голкипером «Эссята». Солидное достижение для итальянца в хоккее, не правда ли?

Бернард наверняка будет стартером у Италии в Братиславе, потому что за спиной у него два голкипера из Альпийской хоккейной лиги. Джанлука Валлини из «Випитено», к 25 годам ещё ни разу не сыгравший за сборную ни на чемпионатах мира, ни в олимпийской квалификации. А также Марко де Филиппо, пробовавший в юности свои силы в NCAA, но в итоге вернувшийся в родную «Кортину». Кстати, год назад на чемпионате мира в первом дивизионе де Филиппо переиграл опытного Бернарда, так что ему могут дать шанс проявить себя и в элите.

13. Франция

Вратари: Анри Бюссе, Флорьан Арди, Себастьян Юлёнен

На ЧМ-2018 в Копенгаген сборная Франции впервые за долгое время приехала без Кристобаля Юэ (легенда французского хоккея завершил карьеру), и это сразу же отразилось на пропускной способности «трёхцветных». Флорьан Арди, конечно, тоже очень опытный голкипер (34 года), и на чемпионаты мира он ездит с 19 лет, но с Юэ ему не сравнится. Арди играет за французский «Ангер», звёзд с неба не хватает, но выбора у французов особо нет.

Фото: РИА Новости

Второй голкипер, 31-летний Анри Бюссе – тоже горячий патриот чемпионата Франции, где он проводит всю карьеру. Сейчас Бюссе выступает в «Амьене».Третий вратарь (хотя, возможно, в Братиславе он будет вовсе и не третьим) – Себастьян Юлёнен, француз с финскими корнями. Юлёнен – трёхкратный чемпион Франции с «Руэном», но ни разу Себастьян не был основным вратарём команды. В своё время Юлёнен пытался заиграть в финской Liige, но одного сезона хватило, чтобы понять – его уровень чемпионат Франции. В прошлом сезоне голкипер представлял «Англе», следующий хоккейный год начнёт в «Гапе».

12. Германия

Вратари: Дастин Штральмайер, Маттиас Нидербергер, Никлас Тройтле

Немцы везут на чемпионат мира очень ровную и не слишком звучную вратарскую бригаду. Но оговоримся сразу – не факт, что именно в таком виде она будет представлена в Братиславе. В сборной Германии сильно болеют за «Сан-Хосе» в серии против «Колорадо» в надежде, что вылет «лавин» отправит в столицу Словакии Филиппа Грубауэра.

Из тех, кто есть сейчас в распоряжении немцев, немного выделяется Никлас Тройтле. Голкипер «Нюрнберга» когда-то даже сыграл два матча за «Аризону» в НХЛ, но вояж Тройтле за океан оказался неудачным и краткосрочным. В пользу Никласа говорит тот факт, что он неплохо проявил себя на прошлогоднем турнире в Копенгагене, переиграв Тимо Пильмайера. В этот раз ему могут доверить место в немецких воротах с первых матчей. Наверняка хоть одну игру проведёт Маттиас Нидербергер из «Дюссельдорфа». На чемпионатах мира он дебютировал как раз на прошлом первенстве в столице Дании и сразу же с победы над Финляндией. Третий вратарь немцев – Дастин Штральмайер, основной голкипер «Швеннингера», у которого пока нет ни одной игры на мировом форуме. И если подъедет Грубауэр, то не будет ещё минимум год.

11. Норвегия

Вратари: Хенрик Хёукеланн, Хенрик Хольм, Юнас Арнтзен

Большая потеря для норвежцев – отсутствие в Братиславе завсегдатая сборной Ларса Хёугена, который после чемпионского сезона в австрийской лиге за «Клагенфурт», видимо, не нашёл силы приехать в расположение национальной команды. В его отсутствии первым номером скандинавов должен стать Хенрик Хёукеланн, разделивший игровое время с Хёугеном на прошлогоднем турнире. Этот норвежский голкипер также неплохо котируется в европейском хоккее: пару лет Хёукеланн провёл в Швеции, в прошлом сезоне достойно выступал за финский «ТПС», а на следующий год уже подписал соглашение с «КооКоо».

Первый сменщик Хёукеланна – Хенрик Хольм, всю карьеру проводящий в чемпионате Норвегии. Хольм пару раз приезжал на мировые форумы, но выходить на лёд ему ещё не доводилось. В Братиславе точно получится. Третий номер норвежцев – Юнас Арнтзен. Ему всего 21 год, он выступает во втором по силе шведском дивизионе, и, судя по статистике – у Арнтзена неплохое будущее. Юнас впервые поедет на взрослый чемпионат мира, и, скорее всего, проведёт его исключительно в роли туриста.

10. Дания

Вратари: Себастьян Дам, Патрик Галбраит, Симон Нильсен

У Дании тоже есть вратарская потеря, да посущественней норвежской. Фредерик Андерсен, один из лучших голкиперов ЧМ-2018, решил сосредоточиться в межсезонье на поправке здоровья и не приехал в расположение национальной команды. Придётся обходиться без Андерсена, поэтому вся ответственность ляжет на плечи Себастьяна Дама. Это очень опытный, много где поигравший голкипер, в последние два года осевший в немецком чемпионате. В «Изерлуне» его статистика упала по сравнению с австрийским и датским периодом карьеры, но для сборной Дании всё равно лучше голкипера сейчас не найти. Да и вообще, Андерсен приехал лишь на один чемпионат за последние шесть лет, и большую часть этого времени основным голкипером датчан был именно Дам. И ведь неплохо справлялся со своей работой.

Фото: РИА Новости

У Дании – самая возрастная и опытная вратарская бригада на турнире. Нильсен – ровесник Дама (по 32 года), Галбраиту уже 33. Голкипер «Сёндерюска» до 2015 года был постоянным участником чемпионатов мира и первым номером датчан до появления Дама, пока находился на хорошем счету в шведском чемпионате, но затем выпал из обоймы национальной команды. Сейчас Галбраит возвращается в сборную уже в роли дублёра. Схожая судьба и у Симона Нильсена из «Хернинга». Он приедет на чемпионат мира в девятый раз, но снова сыграет на турнире лишь одну-две встречи.

9. Словакия

Вратари: Марек Чильяк, Патрик Рыбарь, Денис Годла

Опытнейший Ярослав Галак сидит за спиной Тууки Раска в «Бостоне», а так бы он наверняка приехал на домашний чемпионат мира, хоть и играют словаки не в родной для Галака Братиславе, а в Кошице. Но придётся хозяевам турнира обходиться без элитного, хоть и возрастного вратаря. И, честно говоря, с остальными кадрами у словаков совсем не густо. Так с ходу и не скажешь, кого Крэйг Рэмзи назначит первым номером. Марек Чильяк неплох для чемпионата Чехии, но в КХЛ этот голкипер идеально вписался в состав худшей команды лиги из Братиславы. Денис Голда провёл крайне невыразительный по статистике сезон за финский «Кал Па», да и на чемпионатах мира он ещё ни разу не играл. Самый перспективный вариант – пожалуй, Патрик Рыбарь. Дебютировал в сборной он на ЧМ-2018, после чего уехал в АХЛ и весьма достойно отыграл сезон за фарм-клуб «Детройта».

8. Швейцария

Вратари: Рето Берра, Леонардо Дженони, Роберт Майер

Первым номером швейцарцев в Братиславе наверняка станет новоиспечённый голкипер «Цуга» Леонардо Дженони. На последних трёх чемпионатах мира Дженони показывал отличную игру, во многом благодаря ему подопечные Фишера добрались в Копенгагене до серебряных медалей. Сменщик у Дженони тоже весьма опытный – Рето Берра, ещё не так давно стабильно получавший 15-20 матчей в сезоне в разных командах НХЛ. В прошлом сезоне Берра вернулся на родину в «Фрибург», где сразу же стал основным голкипером. Карьерный флэшбек у Берры покруче, чем у Дженони, но в сборной у Леонардо в последнее время нет конкурентов.

Третьим вратарём у швейцарцев будет Роберт Майер из «Серветта». Он тоже далеко не мальчик (29 лет), но в сборную стабильно приезжает исключительно в запас.

Фото: РИА Новости

7. Финляндия

Вратари: Кевин Ланкинен, Вейни Вехвиляйнен, Юсси Олкинуора

Финны единственные из числа топ-сборных не смогли набрать на ЧМ-2019 более-менее звёздный состав, и в первую очередь это коснулось вратарской бригады. Главной звездой среди финских голкиперов в Братиславе будет Кевин Ланкинен, представляющий фарм-клуб «Чикаго» в АХЛ. Для Ланкинена это первое появление во взрослой сборной, дебютировал он матчами на Евротуре, где, кстати, оставил очень приятное впечатление.

Претендовать на место в финских воротах смело может и Вейни Вехвиляйнен. В 2016 году он выиграл золото МЧМ, через два года привёл к чемпионству «Кярпят», а в минувшем сезоне к серебряным медалям Liigi добавил личные достижения – Вехвиляйнен стал лучшим вратарём чемпионата Финляндии по всем основным статистическим показателям для голкиперов. Словом, Вейни – будущее финской вратарской школы, и в 22 года он впервые едет на чемпионат мира, чтобы показать товар лицом.

Третий вратарь финнов – Юсси Олкинуора. Когда-то он пытался пробиться в НХЛ, но вершиной его заокеанской карьеры стала АХЛ. Сейчас Олкинуора играет в Финляндии за «Пеликанс», откуда впервые в 28 лет он получил вызов в национальную команду.

6. Латвия

Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Густав Григалс

Очень симпатичный вратарский состав подбирается на ЧМ-2019 у сборной Латвии. Это стало понятно после того, как в Братиславу согласился приехать новоиспечённый голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин. Латвийский вратарь всю карьеру, начиная с юношеских клубов, провёл в составе «Лугано», и сейчас собрался покорять НХЛ. Возможно, на ЧМ-2019 мы увидим игру преемника Сергея Бобровского в «Коламбусе». По крайней мере, генеральный менеджер «мундиров» в возможностях Мерзликина не сомневается. Элвис был основным голкипером Латвии на трёх последних чемпионатах мира и всякий раз показывал отличную игру. А выход латвийцев в четвертьфинал в Копенгагене – и вовсе его прямая заслуга.

Фото: РИА Новости

Бэкапом при Мерзликине будет Кристерс Гудлевскис. Он тоже некогда подавал большие надежды, стучался в состав «Тампы», но не прошёл испытания временем. В прошлом сезоне Гудлевскиса в рижском «Динамо» практически «съел» Тимур Билялов, но для качественного второго номера Кристерс по-прежнему сгодится. При таком раскладе третий вратарь в латвийской сборной – туристическая позиция. Её, скорее всего, займёт молодой Густав Григалс, прошлый сезон отыгравший в NCAA.

5. США

Вратари: Татчер Демко, Кэйден Примо, Кори Шнайдер

Американская вратарская бригада достаточно крепкая, но при ближайшем рассмотрении – не такая уж и грозная. Сплав опыта и молодости в натуральном виде. Лучшие годы Кори Шнайдера остались позади, в последние два сезона он проигрывает конкуренцию в «Нью-Джерси» Кейту Кинкейду и периодически спускается в АХЛ. Любопытно, что к 33 годам Шнайдер сыграл за сборную США всего один матч, да и то на Кубке Мира-2016. Так что у Кори в Братиславе будет самый настоящий дебют на мировых форумах.

В сменщиках у Шнайдера – два весьма перспективных парня. 23-летний Татчер Демко потихоньку навязывает конкуренцию Якубу Маркстрёму в «Ванкувере», а 19-летний проспект «Монреаля» Кэйден Примо, выигравший в январе серебряные медали МЧМ, пока не поднимался выше студенческой лиги. Соответственно, на взрослых международных турнирах ни Демко, ни Примо ещё не играли, поэтому у США будет самая неопытная вратарская бригада на турнире.

4. Чехия

Вратари: Патрик Бартошак, Шимон Грубец, Якуб Коварж

Якуб Коварж недавно заявил, что у чехов нет звёзд среди вратарей и защитников, но мы все поняли, что голкипер «Автомобилиста» — просто очень тактичный человек. Несомненно, Коварж и есть главная звезда Чехии в обороне на ЧМ-2019. Один из лучших голкиперов КХЛ последних лет в лишнем представлении не нуждается. Скажем только, что для Коваржа – это пятый чемпионат мира, и в память о турнирах в 2011 и 2012 годах у Якуба остались две бронзовые медали.

Фото: РИА Новости

Сменщики у Коваржа – дуэт из «Оцеларжи Тржинеца» в составе Патрика Бартошака и Шимона Грубеца. Впрочем, дуэтом они станут только в следующем сезоне, а в прошлом чемпионате Бартошак, считающий, что в России нет условий для нормальной жизни маленьких детей, защищал цвета «Витковице». Кроме клубной прописки, Бартошака и Грубеца объединяет ещё один факт – оба голкипера не провели в своей карьере ни секунды на чемпионатах мира.

3. Канада

Вратари: Мэтт Мюрей, Картер Харт, Макензи Блэквуд

О, май Харт! Как 20-летний вратарь ворвался в элиту НХЛ Этот вратарь будет «жечь» в «Филадельфии» много лет. Если не купят Бобровского.

В кои-то веки приличный вратарский состав на чемпионат мира привезла сборная Канады. Оказывается, не Кэри Прайсом (вечно недоступным для мирового форума) единым богата страна кленового листа на хоккейных вратарей. Первым номером в Братиславе у канадцев будет Мэтт Мюррей, ставший пару лет назад новым героем «Питтсбурга». Последние два сезона Мюррей провёл не на таком уж высоком уровне, но ему всего 24 года, и обретение стабильности ещё впереди. Отметим, что в Братиславе мы впервые увидим Мэтта в форме национальной сборной. Высоки шансы сыграть у Картера Харта, претендента на звание «Прорыв года в НХЛ».

Затащить «Филадельфию» в плей-офф Харт не сумел, но поездку на дебютный чемпионат мира вполне заслужил. Третий голкипер канадцев – Макензи Блэквуд из «Нью-Джерси». В свой первый год в НХЛ он заставил подвинуться в клубе и Шнайдера, и Киткейда, так что сомневаться в перспективах парня не приходится.

2. Швеция

Вратари: Юнас Энрот, Якуб Маркстрём, Хенрик Лундквист

Традиционно сильную вратарскую бригаду на чемпионат мира везут шведы, причём у всех троих уже есть золотые медали мирового форума. Юнас Энрот и Якуб Маркстрём побеждали в 2013 году, Хенрик Лундквист – в 2017-ом. Каждый из этих вратарей достоин того, чтобы быть первым номером в Братиславе, и даже интересно, как Рикард Грёнборг разрешит этот вопрос. Скорее всего, большую часть игрового времени разделят Лундквист и Маркстрём.

Для 37-летнего Короля Хенрика это шестой турнир в карьере и, вероятнее всего, последний. Лундквист потихоньку сдаёт позиции в «Рейнджерс», но это всё ещё топ-голкипер, вне всяких сомнений. Маркстрём же находится в самом расцвете сил, последние два сезона является железным первым номером «Ванкувера», и на ЧМ-2019 у него наверняка будет дополнительная мотивация – переиграть самого Лундквиста.

Фото: РИА Новости

При других обстоятельствах на достойное игровое время мог бы рассчитывать и Юнас Энрот, лучший вратарь ЧМ-2013, но тягаться с энхаэловскими монстрами голкиперу «Эребрё» будет откровенно тяжело.

1. Россия

Вратари: Андрей Василевский, Илья Сорокин, Александр Георгиев

Мы поставили вратарскую бригаду сборной России на первое место вовсе не из-за предвзятости. Просто когда в одной компании собираются постоянный претендент на «Везину» и один из лучших голкиперов мира Андрей Василевский, самый стабильный вратарь КХЛ последних лет и МВП финала Кубка Гагарина Илья Сорокин – то уже практически не остаётся других вариантов. Добавим к этим двум гигантам талантливого и трудолюбивого Александра Георгиева, взявшегося скинуть с трона «Рейнджерс» самого Лундквиста, и действительно получится лучшая бригада голкиперов на чемпионате мира.

Понятно, что все важные матчи в группе и, если не произойдёт ничего экстраординарного, все встречи в плей-офф сыграет Василевский, а Сорокину уготована роль ближайшего сменщика. Георгиев, возможно, выйдет на лёд в матче с австрийцами или итальянцами. Перед чемпионатом мира у нас есть масса поводов переживать за тренерский штаб и игру хоккеистов в поле, но от вратарской бригады веет поистине чемпионским спокойствием.