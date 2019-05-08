Р. Ротенберг: на бумаге у России лучшая команда, надо доказать это на деле

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг оценил состав команды в преддверии чемпионата мира в Словакии.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Проведена большая работа, мы работали весь год, собирали команду по крупицам. Собраны лучшие игроки в стране на сегодняшний день. На бумаге это лучшая команда, сейчас пришло время доказать это на деле. Идёт кропотливая ежедневная работа, как сказали наши уважаемые ветераны, с каждым днём эта команда будет всё лучше и лучше за счёт своей работы», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).