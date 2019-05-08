Кузнецов: сборной России надо прессу меньше читать, все от нас по 20 голов ждут

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от чемпионата мира.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

«Положительные ожидания от чемпионата мира, большая честь играть за сборную страну. Всегда приезжаю сюда с большим желанием. Самое главное – играть друг за друга и понимать, что поставлены большие задачи. Просто так за один день ничего не получится, это кропотливая работа, и главное, чтобы мы были одним целым. Давления не ощущаю, но понимаю ответственность.

Конечно, уже успел перестроиться на игры за сборную, сюда приезжаю с большими эмоциями, русская речь в раздевалке, музыка — всё родное и настраивает на позитивный лад. Усталость быстро уходит. У нас нет ни первого, ни четвёртого звена. Неправильно разделять на звёзд и не звёзд. Были турниры, когда и посильнее состав собирался, например в Санкт-Петербурге в 2000 году. Ещё раз повторюсь, главное — играть друг за друга, и если кому-то придётся играть в меньшинстве и шайбы на себя ловить, а кому-то – голы забивать, то нужно будет переждать или перетерпеть это. Каждый хочет быть героем, но нужно правильно ко всему относиться. И прессу поменьше читать, а то все ждут, что мы будем по 20 голов каждый матч забивать и все хет-трики делать, но так не бывает. Если где-то не получается, то можно сыграть и от обороны. Наверное, этим и славятся хорошие команды, что есть четыре звена и каждое может вытащить игру.

Выводы из матчей Евротура? Третья игра показала, что намного лучше установку выполнили, потерь намного меньше было, в обороне все впятером играли. Это была важная победа, потому что после трёх поражений подряд нельзя было бы так широко улыбаться. Думаю, что все команды на чемпионате мира примерно равные, понятно, что на бумаге выглядит не так, но иногда бывает, что выйдешь расслабленным, пропустишь одну-две, и потом уже не отыграться. Нужно с первых минут начинать.

Канада и Швеция? Нужно тянуться за ними, никогда нельзя стесняться учиться чему-то у других сборных. Но всегда нужно навязывать свою игру. В принципе всегда тяжело играть против плотной обороны, не только с финнами. Главное – дисциплина, и нужно ждать свои моменты. Если мы будем подчищать свой пятак, помогать друг другу, то обязательно дождёмся своего шанса», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.