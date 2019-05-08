«Северсталь» подписала контракты с Подъяпольским и Провольневым

Голкипер Владислав Подъяпольский и защитник Владислав Провольнев стали игроками «Северстали». Об этом сообщается в «твиттере» KHL Media Team. Хоккеисты подписали односторонние контракты на два сезона.



В минувшем сезоне Подъяпольский защищал цвета «Ак Барса». 23-летний вратарь отыграл 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, одержав 17 побед. Он отражал 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,09. В плей-офф Владислав отражал 84,7% бросков, пропуская 4,42 шайбы в среднем за игру.



В сезоне-2018/19 24-летний Провольнев провёл 38 матчей в регулярном чемпионате за «Спартак». На его счету три заброшенные шайбы и пять голевых передач при показателе полезности «+4» и 32 штрафных минутах. В плей-офф Провольнев провёл один матч и закончил его с показателем полезности «-1».

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