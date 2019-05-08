«Адмирал» заключил односторонний контракт с игроком, у которого один матч в КХЛ

«Адмирал» заключил новый контракт с нападающим Владиславом Бойко, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 23-летний Бойко сыграл один матч в регулярном чемпионате КХЛ, в котором не набрал очков и заработал показатель полезности «–2» за 11 минут 12 секунд. Это была дебютная игра для Бойко в лиге.

Большую часть сезона Владислав провёл в клубе ВХЛ «Ермак». Он принял участие в 17 матчах регулярки и отметился 7 (4+3) очками при показателе полезности «–8». До «Адмирала» Бойко защищал цвета «Барса».

Ранее «Адмирал» заключил новый контракт с 35-летним форвардом Юрием Петровым. Соглашение рассчитано на один сезон.