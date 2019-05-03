Тренер «Адмирала» — о селекции: быстрые деньги решают почти всё

Тренер «Адмирала» Андрей Пятанов поделился мнением о селекционной работе приморского клуба.

«Есть определённое беспокойство по некоторым ограниченно свободным агентам. В прошлом сезоне для первых двух звеньев наиграли нескольких интересных форвардов, тренерский штаб в них очень заинтересован, но есть клубы, предлагающие нашим хоккеистам очень высокие контракты. В общем-то, всё понятно: если год назад эти ребята стоили, образно говоря, два рубля, то теперь — четыре. Поэтому здесь проблема в том, удастся ли клубу повторить финансовые условия конкурентов.

В ряде случаев, рассматривая исключительно материальную сторону контракта и не оценив всех рисков, хоккеист терпит стратегическое поражение — и карьерное, и финансовое. Именно об этом шла речь в наших разговорах с потенциальными свободными агентами. Общаемся, доказываем, но, к сожалению, сегодня такое время, когда быстрые деньги решают почти всё», — цитирует Пятанова Russia-Hockey.

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