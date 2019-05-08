Гарипов: я же не дурак придумывать себе травму

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о восстановлении после операции, которую ему сделали в феврале.

«Пока в Казани восстанавливаюсь после травмы, сейчас начался Рамадан и держу пост. До этого занимался по несколько часов в день. Сначала йога: мобилизация таза, позвонков грудного отдела. Потом тренировка в тренажерном зале. Закачиваю ягодицы, левую особенно, потому что после травмы она ослабла. Когда нерв пережимается, мышца не получает импульса и не включается в работу. Вот ты тренируешься, а вместо ягодичной мышцы на себя работу берёт спинная квадратная мышца или икра больше забивается. Получается перекос.

Как отношусь к тому, что некоторые люди в клубе не верили в травму? Да нормально. Что я сделаю? Факт в том, что операцию мне делали. Я же не дурак придумывать себе травму и, чтобы всех убедить, лечь на операцию? Ни один хирург просто так её не сделает. Мы долгое время пытались избежать операции, лечиться без хирургического вмешательства. Операцию сразу не делают, ты не можешь прийти и сказать, я хочу лечь под нож.

Я мог играть в начале чемпионата. В клубе проводили хорошую работу, мне делали уколы, давали паузу. Это не сразу могла быть грыжа. Могла быть просто проблема с мышцей. И от того, что ты тренируешься с этой проблемой, а она у тебя не уходит, ты тренируешься, а мышца болит, и начинается дисбаланс в организме. Эта мышца уже не включается, другая её замещает, напряжение сильнее, позвоночник перетягивает, это перетягивает – и в какой-то момент бьёт и всё, и уже тогда грыжа. Но не факт, что изначально была спина», — цитирует Гарипова «Спорт Бизнес Online».

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