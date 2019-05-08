Бриндамор: если «Каролина» не будет выполнять установку, у нас нет шансов

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Бостон Брюинз».

«Нам надо играть в определённом стиле, который не зависит от соперника. Если мы не будем выполнять установку, у нас нет шансов. Это первое. Надо также понимать, как играют остальные команды, чтобы улучшить свои шансы на победу. Нужно сбалансировать свой подход с учётом этих данных, принимая во внимание, сколько времени у нас есть на подготовку.

Посмотрите на статистику большинства команд на выезде. Там всё очень прилично. Приятно сознавать, что у нас есть такой шанс, и он может пригодиться. Но в это время играют команды, в которых много хороших хоккеистов. Любая команда может достойно противостоять любому сопернику», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.