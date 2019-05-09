Павелски — о возвращении на лёд: всё понял, как только закончился шестой матч

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски после победы в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 4-3) поделился эмоциями от возвращения на лёд.

«Я много пропустил, долго не играл. Было важно забить поскорее. Это была тонна эмоций. Я понял, что буду играть следующий матч, как только Ландеског забил в овертайме шестого матча. Это было похоже на эффект переключения. Мы ещё должны были проверить определённые вещи по возвращению в Сан-Хосе, но я всё понимал.

Соперник был хорош. Они заставили нас работать по полной программе. Гол на первой минуте третьего периода был очень опасен, так что я отдаю должное «Колорадо», это отличная команда», — приводит слова Павелски журналист Шенг Пенг.

Ветеран «Сан-Хосе» стал главным героем матча. Американский форвард сначала открыл счёт в матче, а затем помог отличиться Томашу Гертлу. Для Павелски эта игра стала первой в серии с «Колорадо». Он не принимал участия в шести матчах противостояния из-за травмы, полученной в третьем периоде седьмого матча с «Вегас Голден Найтс».